В Індонезії підірвали три церкви: 9 загиблих, понад 40 поранених
14:23, 13 травня 2018Світ
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Згідно попередніх даних, готувався також і четвертий теракт.
Ілюстрація REUTERS
На острові Ява в Індонезії в результаті вибухів у трьох церквах загинули щонайменше дев'ять людей, більше 40 отримали поранення.
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Про це повідомляє The Jakarta Globe з посиланням на поліцію.
Згідно з інформацією, вибухи сталися на острові Ява в місті Сурабая, другому за величиною місті Індонезії. Перший вибух стався близько 7:30 ранку за місцевим часом в католицькій церкві Святої Марії. Через короткий проміжок часу ще два вибухи сталися в протестантській церкві та в церкві п'ятидесятників.
Підтверджено загибель терориста.
Крім того, повідомляється про запобігання четвертого теракту.
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