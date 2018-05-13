В Індонезії підірвали три церкви: 9 загиблих, понад 40 поранених

Згідно попередніх даних, готувався також і четвертий теракт.

На острові Ява в Індонезії в результаті вибухів у трьох церквах загинули щонайменше дев'ять людей, більше 40 отримали поранення.

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Про це повідомляє The Jakarta Globe з посиланням на поліцію.

Згідно з інформацією, вибухи сталися на острові Ява в місті Сурабая, другому за величиною місті Індонезії. Перший вибух стався близько 7:30 ранку за місцевим часом в католицькій церкві Святої Марії. Через короткий проміжок часу ще два вибухи сталися в протестантській церкві та в церкві п'ятидесятників.

Підтверджено загибель терориста.

Крім того, повідомляється про запобігання четвертого теракту.