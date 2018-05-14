В РФ хочуть саджати на 4 роки за виконання антиросійських санкцій

Законопроект також передбачає обмеження волі на строк до 3 років для росіян, які сприяють введенню санкцій проти РФ.

До Державної думи РФ внесено законопроект, що передбачає до чотирьох років позбавлення волі за виконання західних санкцій на території Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, законопроект розроблено керівництвом російського парламенту: спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко, головою Держдуми В'ячеславом Володіним, лідером КПРФ Геннадієм Зюгановим, лідером ЛДПР Володимиром Жириновським, головою фракції партії влади «Єдина Росія» Сергієм Нєвєровим, лідером «Справедливої Росії» Сергієм Мироновим та іншими.

Зокрема, за дотримання в Росії західних санкцій законопроектом передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років або штрафи до 600 тисяч рублів.

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Крім цього, законопроект передбачає покарання для росіян, які сприяють введенню обмежувальних заходів проти Росії, у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років та штрафів до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Західні санкції проти РФ були введені через анексію Криму та окупацію Донбасу у 2014 році, з того часу обмежувальні заходи неодноразово продовжували.