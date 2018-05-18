Якщо лідер КНДР відмовиться від мирних переговорів, на нього чекає доля Каддафі - Трамп

Дональд Трамп обіцяв лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину захист у разі відмови від ядерної зброї.

Влада КНДР повинна обрати південнокорейську модель розвитку, щоб уникнути лівійського сценарію.

Про це президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні за підсумками переговорів із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє 112.ua із посиланням на прес-службу Білого дому.

Американський лідер нагадав, що загиблому в жовтні 2011 року лівійському диктаторові Муаммару Каддафі ніхто не пропонував гарантій безпеки.

Читайте такожСША пообіцяли КНДР продовжувати кампанію максимального тиску, якщо саміт із Трампом буде скасовано

"Ми увійшли і знищили його", – визнав Трамп.

За словами президента США, "ця модель буде мати місце" якщо Пхеньян відмовиться від укладення мирних домовленостей з Вашингтоном.

Трамп заявив, що сценарій, який він зараз розглядає, захистить Кім Чен Ина, додає Голос Америки.

"Але якщо ми укладемо угоду, я думаю, що лідер КНДР Кім Чен Ин буде дуже, дуже щасливий. Він отримає захист, який буде дуже сильним", – сказав Трамп. "Він буде там, він буде керувати своєю країною, його країна буде дуже багатою", – зазначив президент.

"Найкраще, що він може зробити зараз, – це погодитися на умови угоди", - сказав Трамп.

Також він зазначив, що населення Північної Кореї "дуже працьовите" і може досягти економічних успіхів, перейнявши досвід південних сусідів.

Глава Білого дому в черговий раз підтвердив, що не отримував офіційних повідомлень від КНДР про можливе скасування його зустрічі з Кім Чен Ином, яку запланували на 12 червня в Сінгапурі.

Нагадаємо, КНДР скасувала переговори на високому рівні з Південною Кореєю, призначені на 16 травня, через військові навчання США і Південної Кореї. Кім Чен Ин назвав навчання американських і південнокорейських військових "провокацією".