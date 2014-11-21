Туреччина змінює вимоги до закордонних паспортів туристів

Згідно з новим законом «Про іноземців та міжнародний захист», термін дії закордонних паспортів громадян, які мають право на безвізове перебування в Туреччині протягом 60 днів, повинен спливати не менш, ніж через 120 днів з моменту в'їзду в країну.

Даний закон був прийнятий відповідно до міжнародних стандартів та адаптовано до законодавства Європейського Союзу.

Читайте такожнаступного тижня ЄС буде перевіряти Україну на готовність до безвізового режимуЯк повідомлялося раніше, уряд Турецької Республіки ухвалив рішення про збільшення з 5 вересня 2013 року терміну безвізового перебування для громадян України на території Туреччини з 30 до 60 діб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, при цьому загальний термін перебування громадян України на території Туреччини не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду.