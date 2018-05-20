На Каннському кінофестивалі вручили головну нагороду "Золоту пальмову гілку" (фоторепортаж)

Фільм-переможець "Магазинні злодюжки" розповідає про життя збіднілої родини.

Каннський кінофестиваль, який цьогоріч проходить 71-й раз, оголосив свого переможця. Ним став фільм японського режисера Хірокадзу Корееда "Магазинні злодюжки".

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Як повідомляє The Washington Post, Корееда піднявся на сцену фестивалю та подякував усім японською мовою. Він присвятив нагороду всій команді, яка працювала над створенням фільму.

Як повідомляє видання, фільм "Магазинні злодюжки" розповідає про життя збіднілої родини.

Другу за значимістю нагороду - Гран-прі Канського кінофестивалю - отримав американський режисер Спайк Лі з комедійним фільмом "Чорний куклукскланівець". А нагороду від жюрі отримала ліванська актриса та режисер Надін Лабакі з фільмом "Капернаум".

В категорії "Кращий актер" виграв італієць Марчелло Фонте, який зіграв у фільмі "Догмен". Найкращою актрисою в цьому році визнали Самал Аслямову з Казахстану за фільм "Айка". Нагороду за кращий сценарій розділили дві номінанти: режисер Аліче Рорвахер з картиною "Щасливий Лазар" та Джафар Панахі за фільм "Три обличчя". Нагорода "Золота камера" за кращий дебют дісталася Лукасу Донту та його фільму "Дівчинка".

Як повідомляв УНІАН, у програмі Каннського кінофестивалю "Особливий погляд" приз за режисуру отримав українець Сергій Лозниця, який привіз на Лазурний берег фільм "Донбас".