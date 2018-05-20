Трамп написав ім'я першої леді США з помилкою – ЗМІ

Твіт з помилкою був швидко видалено з Twitter Трампа, однак фоловери все одно встигли зробити скріншот.

Президент США Дональд Трамп допустив помилку в імені своєї власної дружини Меланії, коли вітав її в Twitter з поверненням до Білого дому після хвороби.

Читайте також"У мене немає подарунка": Меланія Трамп залишилася без уваги чоловіка на свій день народження

Про це повідомляє The Mirror. Так, у своєму повідомленні Трамп назвав свою дружину Мелані (Melanie), а не Меланією (Melania).

Твіт з помилкою був швидко видалений, після чого президент опублікував виправлений варіант. Тим не менш, фоловери встигли зробити скріншот.

Нагадаємо, першу леді США Меланію Трамп виписали з лікарні, де вона проходила реабілітацію після операції на нирках.