Трамп написав ім'я першої леді США з помилкою – ЗМІ
08:51, 20 травня 2018Світ
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Твіт з помилкою був швидко видалено з Twitter Трампа, однак фоловери все одно встигли зробити скріншот.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп допустив помилку в імені своєї власної дружини Меланії, коли вітав її в Twitter з поверненням до Білого дому після хвороби.
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Про це повідомляє The Mirror. Так, у своєму повідомленні Трамп назвав свою дружину Мелані (Melanie), а не Меланією (Melania).
The Mirror
Твіт з помилкою був швидко видалений, після чого президент опублікував виправлений варіант. Тим не менш, фоловери встигли зробити скріншот.
Нагадаємо, першу леді США Меланію Трамп виписали з лікарні, де вона проходила реабілітацію після операції на нирках.
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