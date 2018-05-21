"Кінець дипломатії": у США прокоментували можливу відмову КНДР від спільного саміту

В такому випадку країни знову повернуться на шлях конфлікту.

У разі відмови КНДР від саміту за участю північнокорейського лідера Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа настане кінець дипломатії.

Про це заявив сенатор-республіканець США Ліндсі Грем в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Вони роблять помилку. Якщо вони не з'являться, це буде означати, що дипломатія провалилася», — сказав Грем.

В такому випадку країни знову повернуться на шлях конфлікту, впевнений сенатор.

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«Ми намагаємося змусити їх відмовитися від ядерної програми, [закінчити] Корейську війну і прийти до взаємовигідного результату. Якщо вони не з'являться, то це буде кінець дипломатії. Якщо вони не прийдуть і спробують грати з Трампом, це означає, що військовий конфлікт — єдине, що залишається», — додав Грем, зазначивши, що Північна Корея зазнає поразки в конфлікті.

Раніше Трамп допустив повторення історії з Муаммаром Каддафі в КНДР.