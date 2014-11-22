У Росії пішоходів зобов'язали уночі носити світловідбивачі
04:12, 22 листопада 2014Світ
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На сайті Уряду Росії в п'ятницю, 21 листопада, з'явилася постанова, яка зобов'язує пішоходів носити світловідбивні елементи в темний час доби.
У Росії пішоходів зобов'язали носити світловідбиваючі елементи по ночах / gazeta.ru
Дана міра покликана знизити кількість ДТП з їх участю на неосвітлених дорогах за межами населених пунктів, повідомляє Дождь.
До теперішнього часу носіння світловідбивних елементів під час руху узбіччям було для пішоходів рекомендаційним. Однак новий захід безпеки є обов'язковим тільки для тих, хто йде вздовж дороги за межами населених пунктів. Правило запрацює з 1 липня 2015 року.
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Уряд дає цей час на інформування населення про нововведення. Крім того, за час, що залишився донабуття чинності поправки, необхідно налагодити широкий продаж світловідбивачів.
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