США здійснили перший запуск ракети Tomahawk з мобільного комплексу Typhon в Азії

Американська система Typhon вперше здійснила запуск ракет Tomahawk на території Філіппін.

Армія США вперше здійснила запуск крилатої ракети Tomahawk з мобільного ракетного комплексу MRC Typhon на території Філіппін.

Як повідомляє Fox News, запуск було здійснено в рамках військових навчань. На опублікованих відеозаписах зафіксовано момент старту ракети, а також вибух після ураження цілі.

Запуск було здійснено з території аеропорту міста Таклобан на острові Лейте. Приблизно через годину ракета вразила ціль на полігоні Форт-Магсайсай у муніципалітеті Лаур провінції Нуева-Есіха на острові Лусон. Відстань між точками запуску та удару становила близько 600 кілометрів.

Відео дня

Випробування стало першим використанням комплексу MRC Typhon на Філіппінах. Система здатна застосовувати як крилаті ракети Tomahawk, так і зенітні ракети SM-6, йдеться в матеріалі.

Запуск відбувався в рамках сценарію модельованого бойового епізоду у Форт-Магсайсай, де відпрацьовувалася підтримка сухопутних підрозділів під час дій проти умовного противника, пише видання.

За даними публікації, ракета пролетіла вздовж східного узбережжя Філіппін через район Дінгалан у провінції Аурора, після чого досягла цілі.

Під час випробувань ракета не несла боєголовки і використовувалася для перевірки точності системи.

Комплекс MRC Typhon створений на базі тягача M983A4 HEMTT і оснащений чотирма вертикальними пусковими контейнерами модульного типу.

Система здатна застосовувати ракети Tomahawk з дальністю понад 1500 кілометрів, а також ракети SM-6. Мобільна конструкція комплексу дозволяє швидко переміщати його в умовах острівної місцевості та ускладнює виявлення.

Використана під час випробувань ракета Tomahawk розвиває швидкість близько 880 км/год і використовує комбіновану систему наведення, що включає інерційну навігацію, GPS-корекцію, зіставлення рельєфу місцевості та оптичне наведення на кінцевій ділянці польоту.

Зброя США для України

Раніше Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні боєприпасів JDAM зі збільшеною дальністю дії, пише Reuters. Крім того, США схвалили продаж супутньої зброї та обладнання на сотні мільйонів доларів.

Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров розкрив особливості та характеристики цієї зброї. За його словами, стандартна бомба JDAM має дальність 36 км, а та, яку може отримати Україна, становить удвічі більше – 72 км. Це суттєво змінить ситуацію на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: