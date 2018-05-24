У Гаазі показали уламки ракети, якою збили МН17 над Донбасом (фоторепортаж)

Слідчі презентували проміжні результати розслідування авіакатастрофи.

У Гаазі спільна розслідувальна група показала фюзеляж ракети ЗРК "Бук", з якого було безпосередньо збито Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року з 298 людьми на борту.

Як встановили слідчі, установка належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді російських ЗС, передає ТСН.

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Вони дослідили, що 23 червня з території 53-ї бригади виїхав конвой із шести "Буків" та протягом двох днів доїхав до Міллерового неподалік українського кордону. Встановлено достовірність усіх відео та фото, які фіксували переміщення колони.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. В результаті загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту.

Спочатку терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеною з Росії в Первомайський район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.