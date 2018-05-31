Глава Держдепу проводить переговори з «правою рукою» Кім Чен Ина

У виданні відзначили, що Кім Ен Чхоль є одним з найвпливовіших чиновників КНДР, його часто називають «правою рукою» лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Державний секретар США Майк Помпео в даний момент проводить у Нью-Йорку зустріч з заступником голови Центрального комітету Робітничої партії Північної Кореї Кім Ен Чхолем, передає Daily Mail.

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У виданні відзначили, що Кім Ен Чхоль є одним з найвпливовіших чиновників КНДР, його часто називають «правою рукою» лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Повідомляється, що політики обговорюють майбутню зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка, за попередніми даними, відбудеться 12 червня в Сінгапурі. Деталі зустрічі не наводяться.

Раніше в Білому домі позитивно оцінили підсумки першої зустрічі Помпео і Кім Ен Чхоля.