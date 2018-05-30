Білий дім оцінив перші переговори щодо саміту США та КНДР
Білий дім позитивно оцінює підсумки перших зустрічей американської делегації з представниками Північної Кореї. Про це заявила прес-секретар адміністрації президента США Сара Сандерс.
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Про це повідомляє Reuters. За її словами, переговори будуть продовжені. «Поки підсумки цих зустрічей були позитивними, ми продовжимо спілкування з ними (представниками КНДР)», — сказала Сандерс.
Як підкреслила Сандерс, в Білому домі сподіваються, що саміт 12 червня за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина все ж відбудеться.
Раніше повідомлялося, що в США відправився високопоставлений представник Пхеньяну. Як очікується, держсекретар США Майк Помпео проведе з ним переговори.