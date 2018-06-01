У Росії під час демонстрації хімічних дослідів у ТЦ вісім дітей отримали опіки (відео)

Найбільше постраждали двоє дітей: 10-річний хлопчик і 13-річна дівчинка, у яких зафіксовано опіки тіла до 25%.

В Іркутську діти отримали опіки першого і другого ступеня в результаті пожежі в торгово-розважальному центрі "Комсомолл".

Як передає Бі-бі-сі, під час демонстрації хімічних дослідів з використанням рідкого азоту, інших хімічних реактивів і електрики стався викид займистого газу. Він потрапив на газовий пальник і швидко запалав.

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Всього подивитися на шоу прийшли близько 60 осіб. У результаті події постраждали вісім дітей у віці від п'яти до 13 років, які сиділи в першому ряду, вони були доставлені в лікарню. Найбільше постраждали двоє дітей: 10-річний хлопчик і 13-річна дівчинка, у яких зафіксовано опік тіла до 25%.

Інцидент стався через два місяці після великої пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові, загибелі 64 людина і наступних масштабних перевірок ТЦ по всій країні.