У Канаді засудили вирок московського суду Сущенку

Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада засуджує ув'язнення в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

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"Як колишній журналіст, я вражена арештом і засудженням українського журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі в Росії. Канада засуджує цю спробу придушити тих, хто працює на захист істини", - написала Фріланд.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за «шпигунство».

Журналіста затримали у Москві 30 вересня 2016 року, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши у шпигунстві.

27 березня цього року Мосміськсуд почав розглядати справу Сущенка по суті. Обвинувачення просило суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.