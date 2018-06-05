У Росії знову горить торговий центр

З-під покрівлі будівлі, де розташований торговий центр, йде сильний дим, пожежу гасять за другим номером складності з п'яти існуючих.

Торговий центр "Порт" горить у російському місті Казань.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Центрального регіонального центру МНС Росії.

"З-під покрівлі будівлі, де розташований торговий центр, йде сильний дим, пожежу гасять за другим номером складності з п'яти існуючих", - сказали у відомстві.

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Постраждалих в результаті пожежі немає, повідомили у прес-службі ГУ МНС Росії по Республіці Татарстан. "В результаті пожежі в торговому центрі "Порт" ніхто не постраждав", - повідомили у відомстві, зазначивши, що з будівлі були евакуйовані 20 осіб персоналу і охорона.

"Загоряння на площі 20 кв. м вдалося виявити на першому поверсі торгового приміщення. Сили і засоби казанського гарнізону працюють за 4 номером складності", - додали у відомстві.

Інформація про пожежу в будівлі ТЦ надійшла за адресою: Оренбурзький Тракт, б. 158 у 08:22 на пульт чергового пожежної охорони. До ліквідації наслідків пожежі залучено 80 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки. Гасіння пожежі триває.

Двоповерховий торговий центр "Порт" відкрився в Казані в 2015 році. Із загальної площі будівлі в 30 тис. кв. метрів 17 тис. здається в оренду.