"Вони посилають чіткий сигнал": генсек НАТО не підтримав ідею Італії щодо скасування санкцій проти РФ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що про перегляд санкцій проти РФ можна говорити тільки після зміни її поведінки.
Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати заяву нового прем’єра Італії Конте щодо перегляду антиросійських санкцій, передає "Європейська правда".
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"Санкції важливі, вони посилають чіткий сигнал, що дії Росії в Україні мають наслідки", - заявив Столтенберг.
Він нагадав, що НАТО дотримується подвійного підходу у відносинах з Росією, який полягає, з одного боку, у сильній обороні та стримуванні, та з іншого боку – у діалозі.
"Ми не хочемо ізолювати Росію. Росія є нашим сусідом і буде залишатись сусідом. Ми справді хочемо розвивати діалог з Росією. Діалог не простий, але саме тому він важливий", - додав генсек НАТО.
Разом з тим Столтенберг назвав Італію цінним союзникам Альянсу та заявив, що очікує співпраці з урядом Конте.