У пеклі є особливе місце для Трюдо: Білий дім розлючений заявами канадського прем'єра на G7
У пеклі є спеціальне місце для канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який розкритикував американську сторону на прес-конференції, присвяченій підсумкам саміту G7.
Читайте також"Ніж у спину": радник Трампа відповів на критику прем'єр прем'єра Канади на саміті G7
Як повідомляє Fox News, таку заяву зробив директор Національної торгового ради Білого дому Пітер Наварро.
«Існує спеціальне місце в пеклі для будь-якого іноземного лідера, який проводить недобросовісну дипломатію з президентом Дональдом Трампом, а потім намагається вдарити його ножем у спину, коли він йде до виходу», – вказав Наварро.
За словами посадовця, такі сигнали надходять до Вашингтона прямо з президентського борту.
Заява Наварро не залишилася без уваги в ЄС. Голова Європейської ради Дональд Туск у своєму Twitter залишив очевидний докір чиновнику.
«Існує особливе місце в раю для Джастіна Трюдо... Канада, спасибі за бездоганну організацію саміту G7!», – зазначив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився підписувати підсумкове комюніке саміту лідерів G7 через заяви, зроблені прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час його прес-конференції. Канадський прем'єр у своєму виступі піддав Вашингтон критиці, зокрема, за введення мит на ввезення сталі та алюмінію.
Радник президента США з економіки Ларрі Кудлоу звинуватив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в тому, що Сполучені Штати відмовилися підписувати спільне комюніке за підсумками саміту "Великої сімки" в Канаді. За словами Кудлоу, виступ Трюдо на прес-конференції під завісу саміту став "вдаром ножем у спину" для США.