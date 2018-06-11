У пеклі є особливе місце для Трюдо: Білий дім розлючений заявами канадського прем'єра на G7

В той же час, голова Європейської ради Дональд Туск у своєму Twitter написав, що для Трюдо є місце в раю.

У пеклі є спеціальне місце для канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який розкритикував американську сторону на прес-конференції, присвяченій підсумкам саміту G7.

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Як повідомляє Fox News, таку заяву зробив директор Національної торгового ради Білого дому Пітер Наварро.

«Існує спеціальне місце в пеклі для будь-якого іноземного лідера, який проводить недобросовісну дипломатію з президентом Дональдом Трампом, а потім намагається вдарити його ножем у спину, коли він йде до виходу», – вказав Наварро.

За словами посадовця, такі сигнали надходять до Вашингтона прямо з президентського борту.

Заява Наварро не залишилася без уваги в ЄС. Голова Європейської ради Дональд Туск у своєму Twitter залишив очевидний докір чиновнику.

«Існує особливе місце в раю для Джастіна Трюдо... Канада, спасибі за бездоганну організацію саміту G7!», – зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився підписувати підсумкове комюніке саміту лідерів G7 через заяви, зроблені прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час його прес-конференції. Канадський прем'єр у своєму виступі піддав Вашингтон критиці, зокрема, за введення мит на ввезення сталі та алюмінію.

Радник президента США з економіки Ларрі Кудлоу звинуватив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в тому, що Сполучені Штати відмовилися підписувати спільне комюніке за підсумками саміту "Великої сімки" в Канаді. За словами Кудлоу, виступ Трюдо на прес-конференції під завісу саміту став "вдаром ножем у спину" для США.