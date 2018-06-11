Трамп рве на шматочки важливі документи, які потім доводиться склеювати - ЗМІ

Співробітникам Білого дому доводиться склеювати ці шматочки документів скотчем.

Президент США Дональд Трамп звик рвати на дрібні шматочки документи, з якими він закінчив роботу, а потім кидати їх в сміттєву корзину або просто на підлогу.

Про це виданню Politico повідомили колишні працівники канцелярії, передає dw.com.

За їх словами, Трамп за звичкою рве документи, які за законом повинні зберігатися в архіві.

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Згідно з Актом про президентські записи (Presidential Records Act), усі документи, до яких торкається президент США, повинні направлятися в Національний архів в цілях збереження історії.

У результаті співробітникам Білого дому доводиться склеювати розірвані Трампом клаптики паперу, щоб їх не звинуватили у порушенні законодавства. "Іноді папери просто рвуть посередині, але іноді вони були розірвані так дрібно, що виглядали, як конфетті", - розповів один з працівників адміністрації президента.

За словами співрозмовників Politico, ніхто не може переконати Трампа відмовитися від цієї звички. Колишні співробітники Білого дому відзначили, що при президентові США Бараку Обамі вся документація відправлялася в Національний архів цілою.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон не став розкривати деталі своїх телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом, які відбулися минулого тижня. Коментуючи бесіду, Макрон навів цитату німецького канцлера Отто фон Бісмарка про те, що людям краще не знати, з чого робляться сосиски.