Туск офіційно вступив на посаду голови Євроради

Він змінив на цій посаді колишнього главу уряду Бельгії Хермана Ван Ромпея, передає Бі-бі-сі.

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На посаді голови Євроради Дональд Тускбуде займатися підготовкою самітів глав держав і урядів 28 країн Євросоюзу, а також виробленням компромісів між лідерами спільноти з проблемних питань, серед яких - криза в Україні, відносини з Росією і слабка економіка країн ЄС.

Як повідомлялося, Дональд Туск був обраний президентом Європейської Ради в кінці серпня. Він став першим головою Євроради з країни колишнього комуністичного блоку.