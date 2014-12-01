Туск офіційно вступив на посаду голови Євроради
10:32, 01 грудня 2014Світ
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Колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно приступив до виконання обов'язків голови Європейської Ради.
REUTERS
Він змінив на цій посаді колишнього главу уряду Бельгії Хермана Ван Ромпея, передає Бі-бі-сі.
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На посаді голови Євроради Дональд Тускбуде займатися підготовкою самітів глав держав і урядів 28 країн Євросоюзу, а також виробленням компромісів між лідерами спільноти з проблемних питань, серед яких - криза в Україні, відносини з Росією і слабка економіка країн ЄС.
Як повідомлялося, Дональд Туск був обраний президентом Європейської Ради в кінці серпня. Він став першим головою Євроради з країни колишнього комуністичного блоку.
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