Євросоюз підтримує особливий статус Придністров'я

Про це пише ZN.UA з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Як йдеться у спільному комюніке Високого представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріки Могеріні і Єврокомісара з розширення та політики сусідства Йоханнеса Хана, Євросоюз готовий продовжувати тісну співпрацю з Молдовою "на її шляху до більшої прозорості, верховенства закону і до ринкової економіки".

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"ЄС готовий працювати з майбутнім урядом (Молдови - ред.) у питанні мирного врегулювання Придністровського конфлікту на принципах суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова з особливим статусом для Придністров'я", - йдеться в повідомленні.