Проросійську партію остаточно зняли з виборів у Молдові

Вища судова палата Молдови відхилила в суботу скаргу партії «Патрія», яку вважають проросійською, і підтвердила рішення Апеляційної палати столиці країни Кишинева про скасування реєстрації цієї партії на виборах парламенту, що відбудуться в неділю, повідомляє Радіо Свобода.

У четвер Апеляційна палата задовольнила прохання Центральної виборчої комісії Молдови зняти цю партію з виборів як таку, що отримувала фінансування з-за кордону, що заборонено законодавством.

ЦВК виступила з таким проханням, розглянувши матеріали правоохоронців про те, що на рахунки «Патрії» надійшли з-за кордону 8 мільйонів леїв (майже така ж сума у гривнях за нинішнім курсом).

Читайте такожЄвропарламент ратифікував Угоду про асоціацію з Молдовою«Патрія» була зареєстрована як політична партія у вересні. Останні опитування громадської думки показали, що вона має достатньо підтримки, щоб отримати місця в новому парламенті. Цю партію, яка виступає за євразійську інтеграцію, а на вибори йшла під популярними гаслами боротьби з корупцією, фінансує російський бізнесмен молдовського походження Ренато Усатий. За повідомленнями, він терміново виїхав із Молдови після звинувачень, що ця політична сила після виборів намагатиметься дестабілізувати ситуацію у країні.

Напруга у відносинах між Молдовою та Росією ще посилилася після того, як Молдова підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом у червні цього року.