Стали відомі особа і мотиви стрілка, який убив п'ятьох людей у редакції газети в США (фото)

Стрілок у 2012 році судився з газетою, звинувачуючи редакцію у наклепі.

Поліція встановила особу чоловіка, який відкрив стрілянину в редакції газети The Capital в американському штаті Меріленд, в результаті чого загинуло 5 осіб.

Як повідомляє NBC News, ним виявився 38-річний місцевий житель Джаррод Рамос.

«Цей чоловік був готовий стріляти в людей. Його метою було завдати шкоди», - заявив на прес-конференції заступник начальника поліції округу Ганні Арундел Білл Крампф.

Видання повідомляє, що у 2012 році Рамос подав до суду на The Capital за наклеп після того, як місцевий журналіст написав про його вину у кримінальному злочині в 2011 році. Його справу було відхилено, і апеляційний суд підтвердив це рішення.

У поліції повідомили, що чули про конфлікт Рамоса з газетою, однак цю версію ще не підтвердили.

Як повідомляв УНІАН, в околицях Аннаполіса сталася стрілянина в редакції газети. У поліції заявили про п'ятьох загиблих.