Стали відомі особа і мотиви стрілка, який убив п'ятьох людей у редакції газети в США (фото)
Поліція встановила особу чоловіка, який відкрив стрілянину в редакції газети The Capital в американському штаті Меріленд, в результаті чого загинуло 5 осіб.
Як повідомляє NBC News, ним виявився 38-річний місцевий житель Джаррод Рамос.
«Цей чоловік був готовий стріляти в людей. Його метою було завдати шкоди», - заявив на прес-конференції заступник начальника поліції округу Ганні Арундел Білл Крампф.
Видання повідомляє, що у 2012 році Рамос подав до суду на The Capital за наклеп після того, як місцевий журналіст написав про його вину у кримінальному злочині в 2011 році. Його справу було відхилено, і апеляційний суд підтвердив це рішення.
У поліції повідомили, що чули про конфлікт Рамоса з газетою, однак цю версію ще не підтвердили.
Як повідомляв УНІАН, в околицях Аннаполіса сталася стрілянина в редакції газети. У поліції заявили про п'ятьох загиблих.