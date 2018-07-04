Уряд Туреччини передав виконавчі повноваження президенту

Суть змін полягає у передачі виконавчих повноважень прем'єр-міністра і уряду президенту.

Уряд Туреччини передав свої повноваження президенту країни Реджепу Тайіпу Ердогану у рамках переходу від парламентської до президентської форми правління.

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Як повідомляє Anadolu, указ був опублікований в офіційному урядовому віснику Resmi Gazete.

Документ вносить зміни в низку законів та підзаконних актів з 1924 року по 2017-й. Суть змін полягає у передачі виконавчих повноважень прем'єр-міністра і уряду президенту. Вони вступлять в силу з моменту складення президентом присяги.

Президентські вибори в Туреччині відбулися 25 червня. Виборчком підбив попередні підсумки: Реджеп Тайіп Ердоган переміг з 52,59% голосів, його Партія справедливості і розвитку отримала 41,56%. Остаточні результати ЦВК Туреччини оголосить 5 липня.