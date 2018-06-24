На президентських виборах у Туреччині лідирує Ердоган

Найближчим конкурентом Ердогана є кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Індже з показником 29,37%.

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган набирає 55,15% голосів і продовжує лідирувати на президентських виборах у Туреччині.

Такі дані Вищої виборчої комісії (ЦВК) країни після опрацювання 69,68% виборчих бюлетенів надало в неділю агентство Anadolu.

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Найближчим конкурентом Ердогана є кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже з показником 29,37%. Решта претендентів на пост президента республіки поки що набирають менше 10% голосів.

Як повідомляв УНІАН, громадяни Туреччини сьогодні вперше в історії обирали одночасно президента і новий склад парламенту. Голосування проходило в неділю в 81 провінції з 08:00 до 17:00 за місцевим часом.

У президентських перегонах брали участь шість кандидатів. Результатом виборів може стати перехід Туреччини до президентської форми правління.