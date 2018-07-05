Росіяни виявилися найбільш самозакоханим народом у світі

Мешканці Росії не сумніваються у великому значенні своєї країни для історії.

Росіяни переконані, що їхня країна зробила найбільший внесок у світову історію. Про це свідчать результати дослідження, яке провели американські вчені. Вони опитали жителів 35 країн про роль їхньої батьківщини в історії планети, пише Washington Post.

Таким чином, дослідники виявили, що колективний нарцисизм навіть у маленьких за розміром країнах сягає астрономічних висот. Навіть жителі традиційно нейтральної Швейцарії вважають, що їхня батьківщина стоїть за 11,3% глобальних подій. Малайзійці ж переконані, що їхня країна зіграла важливу роль у 49% змін у світі, мешканці Португалії – у 38%, а Канади – у 40% змін. Як не дивно, але у глобальному рейтингу нарцисизму одна з найбільш впливова країна світу - США - опинилися посередині. Американці вважають, що їхня країна мала вплив на 29,6% світової історії. Це скромніша оцінка, ніж у жителів Перу, Болгарії і Сінгапуру.

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Найбільшим нарцисом на планеті, згідно з результатами дослідження, виявилася Росія. Середньостатистичний мешканець цієї країни переконаний, що 60,8% світової історії відбулося через його батьківщину.

Антрополог і експерт з колективної пам’яті Джеймс Вертш зауважив, наскільки сильно відрізняють погляди американців і росіян на внесок їхньої країни в історію Другої світової війни. Відповідаючи на питання про найбільш важливі події тих часів, американські студенти часто називають атаку на Перл-Харбор і день висадки союзників в Нормандії. У свою чергу російські студенти вважають, що найважливішими подіями Другої світової війни були битва за Сталінград і битва за Москву. Останнім часом, психологи все частіше цікавляться тим, як колективна пам’ять і нарцисизм переплітаються у різних народів, а також тим, як вони впливають на життя реального світу.

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«На певному рівні можна сказати, що нарцисизм і колективна пам’ять – це щось погане, тому що вони можуть виправдовувати расизм, націоналізм і ксенофобію. Можна навіть задуматися, чому природа взагалі нам дала таку пам’ять. Але є й переваги. Це те, що підтримує спільне розуміння минулого, основи нашої самоідентифікації як народу і країни», - пояснив психолог Вільям Хайрст.