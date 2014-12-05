МЗС Чехії: Порушення принципів ОБСЄ ставить під сумнів сенс її існування

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек під час засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у швейцарському Базелі, передає Радіо Свобода.

«Якщо ми не будемо поважати певних речей, може бути поставлений під сумнів сенс і такої організації, якою є ООН», – зазначив Заоралек.

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Чеський міністр наголосив, що робота будь-якої організації має сенс тільки тоді, коли всі її члени дотримуються головних принципів організації. При цьому Любомір Заоралек зауважив, що Росія, яка є членом ОБСЄ, анексувавши Крим і дестабілізуючи ситуацію на Донбасі, порушила принципи Гельсінської декларації.

Відносини між країнами Заходу та Росією погіршилися з часу анексії українського Криму.