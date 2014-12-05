МЗС Чехії: Порушення принципів ОБСЄ ставить під сумнів сенс її існування
Якщо ОБСЄ не працюватиме за принципами, на яких базується її діяльність, то сенс існування такої інституції зникне.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек під час засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у швейцарському Базелі, передає Радіо Свобода.
«Якщо ми не будемо поважати певних речей, може бути поставлений під сумнів сенс і такої організації, якою є ООН», – зазначив Заоралек.
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Чеський міністр наголосив, що робота будь-якої організації має сенс тільки тоді, коли всі її члени дотримуються головних принципів організації. При цьому Любомір Заоралек зауважив, що Росія, яка є членом ОБСЄ, анексувавши Крим і дестабілізуючи ситуацію на Донбасі, порушила принципи Гельсінської декларації.
Відносини між країнами Заходу та Росією погіршилися з часу анексії українського Криму.