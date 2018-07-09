Сильні дощі можуть завадити порятунку дітей з печери у Таїланді (відео)

Дайвери з Таїланду та інших країн продовжують рятувальну операцію у печері. Чотирьох дітей вже звільнили.

У Таїланді з печери визволяють дитячу футбольну команду - 12 хлопців та їхнього тренера. На невеликому острівку, оточеному водою, у суцільній темряві вони жили 15 днів.

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Напередодні дайвери витягли чотирьох хлопців. Їх доправили у лікарню. Лікарі обіцяють, що хлопців родичі побачать вже сьогодні. Операцію пришвидшують, адже регіон от-от накриють зливи, які можуть залити вихід до печери, передає ТСН.

Дайвери вже зайшли в печеру, що витягти хлопців з затопленої пастки. Дітей планують вивести звідти протягом 4 днів, бо потім вхід до печери може затопити.

Дітей у затопленій печері знайшли британські дайвери на 9 день пошуків. Відтоді їм змогли доставляти воду і їжу.

Як повідомляв УНІАН, до рятувальної операції приєдналися і двоє українців.