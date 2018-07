Дипломатів України роздратувала «реклама» російських терористів у ЗМІ Британії

Раніше щонайменше дві британські газети зіштовхнулися з жорсткою критикою за поширення кремлівських поглядів на гасло «Слава Україні».

У секції «Фото дня» The Telegraph вирішило розмістити фото, на якому були зображені «члени спеціального військового загону сепаратистської самопроголошеної Луганської Народної Республіки». Так видання підписало знімок. Бойовики брали участь у навчаннях у захопленому українському Луганську.

«Ганебно, що Telegraph рекламує підтримуваний Росією тероризм на сході України», - відреагувало посольство України у Великій Британії на своїй сторінці у Facebook.

«Закінчилися ідеї чи спроба зацікавити суспільство Об’єднаного Королівства? Тоді розпитайте британського громадянина Бенджаміна Стімсона, який приєднався до терористів і тепер проведе 5 років у в’язниці за терористичний злочин», - додали українські дипломати.

Як УНІАН повідомляв раніше, щонайменше дві британські газети: The Sun і The Independent, - зіштовхнулися з жорсткою критикою за помилкові повідомлення, в яких повторювалася точка зору Кремля на українське гасло «Слава Україні». Газети написали, що його використовують «антиросійські українські націоналісти після перевороту на Майдані в 2014 році». Після гострої реакції суспільства і дипломатів, The Independent виправили помилку у своїй статті.