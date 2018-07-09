Українське посольство в Лондоні пояснило британським ЗМІ сутність вислову «Слава Україні»

13:01, 09 липня 2018
Політика
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Домагой Віда / hns-cff.hr

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«Ми хотіли б нагадати The Sun та the Independent, що «Слава Україні» означає «слава Україні» – патріотичний вислів на зразок «viva la France», «Хай живе Королева», «Нехай Польща стане Польщею». Чи ви Будете називати тих, хто вимовляє ці фрази, націоналістами?...», – вказується в повідомленні посольства в Twitter.

Відзначимо, раніше на сайті The Sun з'явився матеріал, присвячений гучному відео за участі хорватського футболіста Домагоя Віди після перемоги над Росією. Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами «Слава Україні!».

У матеріалі видання зазначалося, що вчинок Віди викликав обурення в Росії, а FIFA початок розслідування за фактом інциденту.

Згідно матеріалу The Sun, гасло «Слава Україні», який виголосив Віда, є гаслом української армії та прихильників націоналізму, на знак спротиву проти російських територіальних претензій до України.

Аналогічно, в матеріалі Independent гасло «Слава Україні» називають «популістським висловом», що використовується багатьма українцями після подій 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, після матчу Росія - Хорватія захисник збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами «Слава Україні!».

Пізніше Віда заявив, що це відео – жарт. FIFA винесла Віді попередження.

Збірна Хорватії обіграла Росію у серії пенальті і вийшла в півфінал ЧС-2018.

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Теги: #Великобританія#Віда