Українське посольство в Лондоні пояснило британським ЗМІ сутність вислову «Слава Україні»

Посольство України у Великобританії звернулося до британських видань The Sun та The Independent, пояснивши їм сутність гасла «Слава Україні».

«Ми хотіли б нагадати The Sun та the Independent, що «Слава Україні» означає «слава Україні» – патріотичний вислів на зразок «viva la France», «Хай живе Королева», «Нехай Польща стане Польщею». Чи ви Будете називати тих, хто вимовляє ці фрази, націоналістами?...», – вказується в повідомленні посольства в Twitter.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0