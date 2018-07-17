Голова розвідки США відповів на сумніви Трампа щодо втручання Росії у вибори

Голова американської розвідки додав, що спроби підриву демократії в США з боку РФ тривають.

Директор національної розвідки США Деніел Коутс підтримав зроблені раніше висновки про втручання РФ у вибори американського президента.

"Ми були ясні в оцінках втручання Росії у вибори 2016 року", - заявив Коутс, передає dw.com.

Тим самим глава нацрозвідки відповів на сумніву Дональда Трампа у висновках американських спецслужб.

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Ден Коутс додав також, що спроби підриву демократії в США з боку РФ тривають.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що заперечення президента Росії Володимира Путіна з приводу невтручання РФ у вибори в США у 2016 році були надзвичайно переконливими. "У мене велика довіра до моїх представників розвідки, але я вам скажу, що президент Путін був дуже переконливим і сильним у своєму запереченні сьогодні", - сказав Трамп.

При цьому він заявив, що розслідування про втручання росії у вибори в США є "катастрофою для нашої країни".

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін зазначив, що президентські вибори в США могли втрутитися приватні особи, а не російська держава.

Як відомо, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа із представниками Росії, а також втручання Москви у президентські вибори в США 2016 року, почали займатися спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань та спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російські влади стоять за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії та передвиборної команди кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.