Влада Туреччини після скасування режиму НС введе обмеження

Місцева влада зможе обмежувати допуск окремих громадян в низку місць, якщо у них виникне підозра, що ці громадяни можуть "порушити громадський порядок".

Влада Туреччини заявила, що «боротьба з тероризмом продовжиться» після скасування в країні режиму надзвичайного стану (НС).

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У парламент на обговорення переданий законопроект, який передає місцевій владі повноваження з обмеження допуску окремих громадян в низку місць турецьких провінцій, якщо в них виникне підозра, що ці громадяни можуть "порушити громадський порядок", передає kommersant.ru. Також розширено список обґрунтувань для заборони демонстрацій.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині у 01:00 за місцевим часом припинив діяти режим НС. Він був введений владою країни 20 липня 2016 року після невдалого військового державного перевороту. Режим НС продовжувався сім разів, щоразу на три місяці.

За час дії режиму НС були заарештовані понад 228 тис. осіб за підозрою в причетності до спроби державного перевороту, звільнено понад 134 тис. держслужбовців, заведені справи відносно 17 тис. користувачів соцмереж за звинуваченням у пропаганді терористичних організацій або розпалюванні ненависті, закриті 174 ЗМІ, 1414 НКО, 145 фондів, 15 університетів і 19 профспілок.