Режисера "Вартових Галактики 3" звільнили через старі жарти про педофілію і зґвалтування

Причиною звільнення стали образливі твіти, написані Джеймсом Ганном у 2008-2011 роках.

Компанія Walt Disney звільнила режисера і сценариста перших двох частин фільму "Вартові Галактики" Джеймса Ганна.

Про це повідомив голова ради директорів Disney Алан Хорн, передає Медуза з посиланням на The Hollywood Reporter.

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Хто займе посаду режисера "Вартових Галактики 3" наразі невідомо.

Причиною звільнення стали образливі твіти, написані Ганном у 2008-2011 роках. У них він жартував про СНІД, Голокост, зґвалтування і побиття дітей.

"Найкраще в зґвалтуванні - це коли тебе перестають ґвалтувати і ти такий: "Вау, як же це здорово, коли тебе не ґвалтують!"", - писав режисер.

Увагу до цих постів привернув ультраправий письменник Майк Сернович, один із популяризаторів так званого Піццагейту. Він відшукав старі твіти Ганна і на їх основі звинуватив його в педофілії. Після цього Сернович почав активно виступати проти режисера і навіть спробував привернути увагу Disney, щоб домогтися його звільнення. Ганн відповів низкою публічних заяв у своєму твіттері, в яких приніс вибачення за неприйнятні висловлювання. Твіти з грубими жартами він все-таки стер, а пізніше видалив сам обліковий запис (але швидко його відновив).

James Gunn deleted over 10,000 tweets and even took down his personal blog after pedophile content was found on it.



The media is covering this up and trying to make it blow over. Don't let them. pic.twitter.com/5UQT2YqOss — Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) July 20, 2018

У відповідь на критику Ганн заявив, що змінився з тих пір, коли були написані провокаційні твіти. "Багато людей, які стежили за моєю кар'єрою, знають, з чого я починав. Я вважав себе провокатором, знімав фільми і жартував так, щоб це порушувало табу і викликало обурення. Як я неодноразово говорив, я виріс як особистість, тому мої роботи і гумор теж еволюціонували", - написав режисер.

У 2012-му ЛГБТ-організація GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) зажадала від режисера прокоментувати його провокаційні висловлювання про геїв і лесбіянок. Тоді Ганн вибачився і підкреслив, що його пости замислювалися як сатира, а не образи. У тому ж році видання The Mary Sue звернуло увагу на написану Ганном в 2011 році статтю під заголовком "50 супергероїв, з якими ви найбільше хочете переспати".