Режисера "Вартових Галактики 3" звільнили через старі жарти про педофілію і зґвалтування

04:07, 21 липня 2018
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Джеймс Ганн заявив, що змінився з тих пір, коли були написані провокаційні твіти / фото facebook.com/jgunn

Про це повідомив голова ради директорів Disney Алан Хорн, передає Медуза з посиланням на The Hollywood Reporter.

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Хто займе посаду режисера "Вартових Галактики 3" наразі невідомо.

Причиною звільнення стали образливі твіти, написані Ганном у 2008-2011 роках. У них він жартував про СНІД, Голокост, зґвалтування і побиття дітей.

"Найкраще в зґвалтуванні - це коли тебе перестають ґвалтувати і ти такий: "Вау, як же це здорово, коли тебе не ґвалтують!"", - писав режисер.

Увагу до цих постів привернув ультраправий письменник Майк Сернович, один із популяризаторів так званого Піццагейту. Він відшукав старі твіти Ганна і на їх основі звинуватив його в педофілії. Після цього Сернович почав активно виступати проти режисера і навіть спробував привернути увагу Disney, щоб домогтися його звільнення. Ганн відповів низкою публічних заяв у своєму твіттері, в яких приніс вибачення за неприйнятні висловлювання. Твіти з грубими жартами він все-таки стер, а пізніше видалив сам обліковий запис (але швидко його відновив).

У відповідь на критику Ганн заявив, що змінився з тих пір, коли були написані провокаційні твіти. "Багато людей, які стежили за моєю кар'єрою, знають, з чого я починав. Я вважав себе провокатором, знімав фільми і жартував так, щоб це порушувало табу і викликало обурення. Як я неодноразово говорив, я виріс як особистість, тому мої роботи і гумор теж еволюціонували", - написав режисер.

У 2012-му ЛГБТ-організація GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) зажадала від режисера прокоментувати його провокаційні висловлювання про геїв і лесбіянок. Тоді Ганн вибачився і підкреслив, що його пости замислювалися як сатира, а не образи. У тому ж році видання The Mary Sue звернуло увагу на написану Ганном в 2011 році статтю під заголовком "50 супергероїв, з якими ви найбільше хочете переспати".

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Теги: #фільм#Walt Disney Company#фільм Marvel