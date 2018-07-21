У США застрелили лікаря екс-президента Джорджа Буша-старшого

Джордж Буш старший висловив свої співчуття сім'ї загиблого.

Під час велосипедної прогулянки біля Техаського медичного центру в Х'юстоні був застрелений лікар-кардіолог Марк Хаускнехт, який лікував колишнього американського президента Джорджа Буша-старшого.

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Як повідомляє CNN, подія сталася у п'ятницю вранці. Зазначається, що стрілок також їхав на велосипеді позаду Хаускнехта. Коли лікар пропустив велосипедиста, який їхав в інший бік, останній розвернувся та двічі вистрілив у Хаускнехта.

65-річного пораненого доставили до лікарні, де лікарі констатували його смерть.

Наразі у поліції не знають, якими були мотиви стрілка, і чи вбивство було спланованим, чи агресія стрілка виникла раптово під час поїздки на велосипеді.

Прес-секретар Буша Джим Макграт видав заяву: "Президент Джордж Буш був глибоко засмучений трагічними обставинами, пов'язаними з передчасним відходом доктора Марка Хаускнехта, і 41-й (президент США -УНІАН) висловлює свої щирі співчуття сім'ї Хаускнехта, його колегам в Х'юстонській лікарні та його друзям".

Statement by President @GeorgeHWBush on the tragic death of Houston cardiologist Dr. Mark Hausknecht. pic.twitter.com/Wl0g6IK3c5 — Jim McGrath (@jgm41) 20 июля 2018 г.

"Марк був фантастичним кардіологом і хорошим чоловіком. Я буду завжди вдячний за його виняткову, співчутливу турботу. Молимося за його сім'ю", - цитує Макгарт Джорджа Буша старшого.