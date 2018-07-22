Європарламент за шахрайство заморозив дотації партії «подруги Путіна» Марін Ле Пен

Розслідування Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) в 2016 році показало, що Ле Пен "невиправдано заплатила" 298497 євро за парламентську допомогу у період з грудня 2010 року по лютий 2016 року.

Європарламент заморозив дотації партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання".

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Journal du dimanche.

Нагадаємо, розслідування Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) в 2016 році показало, що Ле Пен "невиправдано заплатила" 298497 євро за парламентську допомогу у період з грудня 2010 року по лютий 2016 року.

Зокрема, помічники євродепутатів, плата яких фінансувалася з бюджету ЄС, насправді працювали в партійному штабі, виконуючи зовсім іншу роботу. У такому "сумісництві" зізналися 23 із 54 помічників.

Це не єдина проблема Марін Ле Пен - 8 липня суд Парижа вирішив заморозити виплату €2 млн з фонду державних дотацій, які "Національне об'єднання" повинно було отримати відповідно до французького закону про фінансування політичних організацій.

Марін Ле Пен розкритикувала це рішення, назвавши це "спробою вбити головну опозиційну партію Франції" і "безпрецедентним нехтуванням демократії". За її словами, через замороження дотацій "Національне об'єднання" може перестати існувати вже в кінці серпня.