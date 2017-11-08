Парламент Франції позбавив Марін Ле Пен недоторканності

Національні збори Франції погодилися на позбавлення лідерки праворадикалів Марін Ле Пен депутатського імунітету.

Тепер голову партії "Національний фронт" можуть допитати, в тому числі й примусово, передає ТСН.

Причиною позбавлення імунітету стало розслідування щодо публікацією Ле Пен у Twitter сцен насильства, яке здійснюють члени терористичного угруповання "Ісламська держава".

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У парламентському комітеті зазначили, що запит судді щодо необхідності позбавлення Ле Пен імунітету є "серйозним і справедливим".

Нагадаємо, раніше, 2 березня, депутати парламенту Європейського Союзу анулювали недоторканність тоді ще кандидата на посаду президента Франції Марін Ле Пен за публікацію у Twitter фотографій насильницьких сцен з боку бойовиків «Ісламського держави».

У своїх публікаціях у грудні 2015 року Ле Пен розміщувала сцени страт, які здійснювали бойовики, зокрема вбивство американського журналіста Джеймса Фолі. Згідно французького законодавства, публікація фотографій або відео зі сценами насильства може каратися ув'язненням до двох років і штрафом у 75 тисяч євро.

Як вже повідомлялося, розслідування відносно Ле Пен почали влітку цього року. Політика у цій справі підозрюють у зловживанні довірою. Звинувачення пов'язані з оплатою її помічників за рахунок Європарламенту.