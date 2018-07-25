Постраждалий від "Новачка" британець розповів подробиці отруєння

Роулі розповів, що за пару днів до отруєння знайшов запечатану коробку від парфумів, яку вирішив подарувати Дон Стерджесс, для якої отруєння "Новачком" стало летальним.

Британець Чарлі Роулі, який потрапив до лікарні внаслідок отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у місті Еймсбери, за пару днів до отруєння знайшов запечатану коробку від парфумів.

Знахідку Роулі вирішив піднести в якості презенту своїй співмешканці Дон Стерджесс. Про це британець розповів в інтерв'ю телеканалу ITV.

Після того, як жінка нанесла вміст флакона на зап'ястя, пара опинилася в лікарні.

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"Десь через 15 хвилин Дон сказала, що відчула головний біль, і запитала, чи є у мене таблетки. Поки я оглядав квартиру вона сказала, що відчуває себе дивно і повинна лягти у ванну, що мені тоді здалося трохи дивним. Я увійшов у ванну кімнату і знайшов її у ванні, повністю одягнену, у дуже хворому стані", - розповів Роулі.

За його словами, він не міг подумати, що в запечатаній коробці від парфумів може знаходиться щось нелегальне або небезпечне.

"Страшно подумати, що щось може бути замасковано таким чином і залишено для публіки", - сказав британець.

Роулі також зазначив, що речовина в пляшечці мала маслянисту структуру і зовсім не пахла парфумами.

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Британець не пам'ятає, як йому стало погано, проте його друзі розповіли, що він почав спотикатися, а з рота пішла піна.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, де знайшли отруєними Сергія і Юлію Скрипалів, були виявлені без свідомості 44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі.

9 липня жінка померла в лікарні, стан чоловіка залишався важким, проте 10 липня він прийшов до тями.

За даними поліції, постраждалі були отруєні нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Британська поліція займається розслідуванням інциденту.

Як і у випадку з отруєнням Скрипалів, Британія вважає винною Росію.

Пізніше стало відомо, що нервово-паралітична речовина, якою були отруєні дві людини неподалік від англійського міста Солсбері, містилася у флаконі від парфумів.