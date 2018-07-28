Пентагон вирішив блокувати закупівлю програм з російським вихідним кодом

Це програмне забезпечення потім заноситься в чорний список з тим, щоб не допустити його закупівель.

Фахівці Пентагону спільно зі спецслужбами виявляють програми, в яких є фрагменти вихідного коду, написані в Росії і Китаї.

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Це програмне забезпечення потім заноситься в чорний список з тим, щоб не допустити його закупівель, повідомляє Reuters.

За словами міністра оборони США з закупівель та забезпечення озброєнням Еллен Лорд, фахівці Пентагону вже протягом півроку працюють над чорним списком постачальників програмного забезпечення. Список складається, щоб уникнути закупівлі програм з «сумнівним» кодом.

«Ми намагаємося запобігти закупівлі програмного забезпечення, наприклад, російського чи китайського походження, і часто з першого погляду складно визначити джерело через холдингові компанії. Ми виявили низку компаній, які не дотримуються наших стандартів у сфері оборони», - заявила Лорд. Цим списком будуть користуватися співробітники Пентагону, відповідальніза закупівлі, додала вона.