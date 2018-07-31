Прем’єр Італії: скасувати санкції проти Росії було б "немислимо"

09:01, 31 липня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляє, що санкції, запроваджені проти Росії в 2014 році у відповідь на її агресію в Україні, будуть збережені.

30 липня на спільній прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом Конте заявив, що зняття цих санкцій було б «немислимим», передає "Радіо Свобода".

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Деякі члени коаліційного уряду Конте і сам прем'єр виступали за скасування санкцій і поліпшення відносин із Росією, але італійський лідер погодився з нещодавнім продовженням ще на півроку санкцій ЄС проти Москви.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголосив, що санкції стосовно Російської Федерації залишатимуться в силі.

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Теги: #Італія#Росія#санкції