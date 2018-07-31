Washington Post: ЄС не кинеться будувати нові термінали для імпорту газу зі США замість Росії
Європа навряд чи відмовиться від своїх чинних планів збудувати невелику кількість нових терміналів для імпорту зрідженого газу. Тож, на думку експертів у сфері енергетики, заяви президента США Дональда Трампа про те, що він добився зобов’язань від Євросоюзу щодо побудови 9-11 терміналів для імпорту газу зі США, викликають сумніви.
Про це пише Washington Post, нагадуючи, що на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте у понеділок Трамп заявив про перемогу на «фантастичній зустрічі» з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.
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Але попри те, що було більше десятка спроектованих пропозицій, навряд чи найближчим часом у Європі з’явиться більше, ніж 3-4 нові термінали. За словами наукового співробітника Оксфордського інституту енергетики Тіеррі Броса, вся справа в тому, що навіть існуючі 24 термінали для прийому зрідженого газу в Європі працюють лише на чверть своєї потужності. Крім того, у ЄС мало можливостей для заохочення приватних компаній пришвидшити побудову нових установок.
«У нас досить потужності. Нам може знадобитися трохи більше у окремих регіонах. Але я не бачу, навіщо нам ще 11 нових терміналів», - сказав Брос, нагадавши про запуск одного нового терміналу в Хорватії. Однак, на його думку, це все, що потрібно.
ЗПГ-терміналам також доводиться конкурувати з трьома великими проектами з побудови трубопроводів – два з Росії і одного з Каспійського моря. Приміром, горезвісний «Північний потік-2» буде постачати російський газ Німеччині. «Турецький потік» має на меті доставляти газ з Росії в Туреччину і Центральну Європу в обхід України. А «Шах Деніз-2», через який вже почалися здійснюватися поставки з Азербайджану в Туреччину, буде продовжений до Греції, Албанії і Італії.
«Євросоюз не вирішує, як багато ЗПГ-терміналів будувати. Це все залежить від комерції», - пояснив директор Центру глобального енергетичної політики Колумбійського університету Джейсон Бордофф.
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«Ті, які вже збудовані, будуть приймати газ із найбільш конкурентних джерел, які можливо будуть американськими, а може й ні. Ринок буде вирішувати, чи ЄС купить більше зрідженого газу у США, а не Юнкер», - пояснив він.
Видання додає, що американському газу доводиться конкурувати з Росією, де видобуток в рази дешевший. Крім того, поставки за допомогою танкерів значно дорожчі, ніж через ГТС. Виконавчий директор Total Патрік Пуанне під час візиту у Вашингтон сказав, що американський «сланець» встановив верхню межу для російського газу. Оскільки сам по собі американський газ дешевший. Але це ще не значить, що Росія не зможе обійти США і інших експортерів ЗПГ, які конкурують між ще й між собою.