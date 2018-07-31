Washington Post: ЄС не кинеться будувати нові термінали для імпорту газу зі США замість Росії

Трамп каже, що вмовив ЄС будувати нові термінали, але Брюссель не може і не буде цього робити.

Європа навряд чи відмовиться від своїх чинних планів збудувати невелику кількість нових терміналів для імпорту зрідженого газу. Тож, на думку експертів у сфері енергетики, заяви президента США Дональда Трампа про те, що він добився зобов’язань від Євросоюзу щодо побудови 9-11 терміналів для імпорту газу зі США, викликають сумніви.

Про це пише Washington Post, нагадуючи, що на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте у понеділок Трамп заявив про перемогу на «фантастичній зустрічі» з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

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Але попри те, що було більше десятка спроектованих пропозицій, навряд чи найближчим часом у Європі з’явиться більше, ніж 3-4 нові термінали. За словами наукового співробітника Оксфордського інституту енергетики Тіеррі Броса, вся справа в тому, що навіть існуючі 24 термінали для прийому зрідженого газу в Європі працюють лише на чверть своєї потужності. Крім того, у ЄС мало можливостей для заохочення приватних компаній пришвидшити побудову нових установок.

«У нас досить потужності. Нам може знадобитися трохи більше у окремих регіонах. Але я не бачу, навіщо нам ще 11 нових терміналів», - сказав Брос, нагадавши про запуск одного нового терміналу в Хорватії. Однак, на його думку, це все, що потрібно.

ЗПГ-терміналам також доводиться конкурувати з трьома великими проектами з побудови трубопроводів – два з Росії і одного з Каспійського моря. Приміром, горезвісний «Північний потік-2» буде постачати російський газ Німеччині. «Турецький потік» має на меті доставляти газ з Росії в Туреччину і Центральну Європу в обхід України. А «Шах Деніз-2», через який вже почалися здійснюватися поставки з Азербайджану в Туреччину, буде продовжений до Греції, Албанії і Італії.

«Євросоюз не вирішує, як багато ЗПГ-терміналів будувати. Це все залежить від комерції», - пояснив директор Центру глобального енергетичної політики Колумбійського університету Джейсон Бордофф.

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«Ті, які вже збудовані, будуть приймати газ із найбільш конкурентних джерел, які можливо будуть американськими, а може й ні. Ринок буде вирішувати, чи ЄС купить більше зрідженого газу у США, а не Юнкер», - пояснив він.

Видання додає, що американському газу доводиться конкурувати з Росією, де видобуток в рази дешевший. Крім того, поставки за допомогою танкерів значно дорожчі, ніж через ГТС. Виконавчий директор Total Патрік Пуанне під час візиту у Вашингтон сказав, що американський «сланець» встановив верхню межу для російського газу. Оскільки сам по собі американський газ дешевший. Але це ще не значить, що Росія не зможе обійти США і інших експортерів ЗПГ, які конкурують між ще й між собою.