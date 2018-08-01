Washington Post: Війна в Україні дає відповідь на питання навіщо розширювати НАТО

Путін наважився на агресію проти сусідньої країни, тому що відчув, що Вашингтон його за це не покарає.

Нещодавно журналіст Fox News запитав президента Дональда Трампа: «Чому мій син повинен йти захищати Чорногорію від атаки?».

Це справедливе запитання, яке багато американців задають після поїздки американського лідера на саміт НАТО. Воно заслуговує на кращу відповідь, ніж запропонували президентські байки про «агресивних» чорногорців.

Про це пише Washington Post, додаючи, що Трампу варто було пригадати власні ж слова, які він сказав у Польщі на 74-ту річницю Варшавського повстання. То була одна з найбільш потужних промов за час його президентства. В ній американський лідер пригадав про кошмарну ціну, яку мільйони людей заплатити за провал Заходу стримати агресію нацистів і Радянського Союзу.

Читайте такожВлада Чорногорії відповіла на слова Трампа про "дуже агресивний народ"

«Під час подвійної окупації польський народ пережив зло, яке не можливо описати. Різню в Катині, Голокост, Варшавське гетто і повстання в ньому, знищення прекрасної польської столиці і смерті приблизно кожного п’ятого мешканця Польщі. Від великої і найбільшої у Європі єврейської громади тут майже нічого не лишилося після нацистських систематичних вбивств мільйонів польських єврейських громадян», - говорив Трамп.

НАТО було створене на згарищі після Другої світової війни саме для того, щоб такі руйнування більше ніколи не повторювалися. В 1938 році прем’єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен махнув рукою на погрози Німеччини на адресу Чехословаччини, проголосивши, що британці не будуть втягнуті у війну «через сварку далеких країн, про народи яких ми нічого не знаємо». Результатом цієї позиції стало вбивство 50 мільйонів людей, знищений континент і газові камери в концтабору «Аушвіц».

Читайте такожFinancial Times: Нова Холодна війна буде дуже не дешевою, особливо для Європи

Видання наголошує, що урок, який світ виніс з Другої світової війни, говорить, що слабкість провокує. Коли вороги відчувають слабкість, вони стають більш рішучі і схильні робити жорстокі прорахунки. Коли ж вони відчувають силу і стримування, вони значно менше готові випробовувати долю і розв’язувати війни.

Президент Дональд Трамп вірить у мир завдяки силі. Але для миру потрібна не лише військова потужність. Як він сам сказав у Варшаві: «Наша оборона – це не лише гроші, а й воля». Президент Рональд Рейган значно рідше використовував військову силу, ніж його попередники. І це сталося не тому, що він зміцнив американську військову потужність, а тому, що вороги Америки навіть не сумнівалися в його готовності її застосувати.

«Чому президент Росії Володимир Путін вирішив, що він може безкарно вторгнутися в Україну і анексувати Крим? Це не випадковість, що російське вторгнення сталося всього через 6 місяців після того, як президент Барак Обама не зміг підтвердити проведену ним «червону лінію» в Сирії. Путін побачив, що Обама не змусив Башара Асада заплатити за свою повну зневагу, не завдав військовий удар, яким погрожували чиновники США. В цей момент Путін зрозумів, що вторгнення в Україну не буде коштувати нічого», - пише видання.

Читайте такожAmerican Interest: США не варто кидати Україну під потяг Путіна

Обама продемонстрував слабкість. Зайнявши Овальний кабінет, Трамп виправив ситуацію, підтвердивши «червону лінію» Обами в Сирії аж двічі, пославши сигнал сили, який почули не лише в Дамаску, а й в Москві.

Існує причина, чому Путін зневажає НАТО і опирається його розширення в Східній Європі. Він знає, що може залякувати своїх непокірних сусідів. Але він не може залякувати країни-учасниці НАТО, тому що їх безпеку підтримують 28 союзників, об’єднаних спільними зобов’язаннями в сфері оборони. І їх очолює президент США, який хоч і шукає дружби, не боїться грати військовими м’язами своєї країни.

Саме тому Путін був настільки проти вступу Чорногорії в НАТО, що навіть влаштував спробу перевороту і вбивства її прем’єр-міністра. Саме тому Путін хоче, щоб Трамп не зміг добитися від союзників виконати зобов’язання перед НАТО щодо витрат на оборону на рівні 2% від ВВП. Тому що слабкий західний альянс не зможе його стримувати, а сильний – зможе.

Як Трамп сказав у Варшаві: «Поки ми знаємо нашу історію, ми будемо знати і те, як будувати наше майбутнє. Американці знають, що сильний альянс вільних, суверенних і незалежних країн – це найкращий захист для наших свобод і інтересів». Вся суть НАТО не в тому, щоб захистити Чорногорію. Суть в тому, щоб зробити так, що ні Чорногорію, Польщу, Францію чи Британію ніколи не довелося захищати.