У США заарештували українських хакерів - ЗМІ

Підозрювані – члени хакерського угруповання Carbanak, яке називають однією з найпродуктивніших кіберзлочинних організацій.

У США прокурори забезпечили арешт низки українців за звинуваченням у викраденні даних платіжних карт та інших даних американського бізнесу.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на обізнані джерела.

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Відзначається, що підозрювані – члени хакерського угруповання Carbanak, яке правоохоронні органи і приватні кібер-розслідувачі називають однією з найпродуктивнішх кіберзлочинних організацій.

Офіційну заяву про арешти і звинувачення мають зробити пізніше, 1 серпня. За інформацією джерел, звинувачення підозрюваним будуть висунуті в рамках великого міжнародного розслідування.

У березні іспанська поліція заарештувала ймовірного лідера Carbanak. За версією слідства, угруповання вкрало до 1 мільярда євро (1,2 млрд доларів), змінюючи залишки на рахунках і змушуючи банкомати видавати їм готівку.

Нагадаємо, в березні повідомлялося, що кіберполіція України викрила українського хакера, який входив до 2016 року в міжнародне хакерське угруповання «Cobalt», якого підозрюють у зломі комп'ютерів світових банків та готелів.

У свою чергу, ЗМІ повідомили, що національна поліція Іспанії у співпраці з правоохоронними органами інших країн затримала 34-річного українця Дениса К., підозрюваного в причетності до кібератак проти банків по всьому світу. Загальний збиток, нанесений злочинним угрупованням, лідером якої був затриманий, становить близько $1 млрд.