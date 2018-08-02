Звинувачення випереджає графік: суд може винести вирок Манафорту раніше

Сторона звинувачення у справі Манафорта може раніше закінчити представляти докази і перейти до наступної фази розгляду справи.

Представник американського спецпрокурора Роберта Мюллера розповів судді у справі колишнього глави президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, що сторона звинувачення випереджає графік, а тому може закінчити представляти докази і перейти до наступної фази розгляду справи вже наступного тижня.

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Про це заявив прокурор Узо Асоньє, повідомляє The Washington Post. Це означає, що судовий процес може закінчитися раніше, ніж через три тижні, як раніше припускали прокурори, відзначає видання.

Також повідомляється про неможливість допитати одного з головних свідків сторони обвинувачення – колишнього бізнес-партнера Манафорта Ріка Гейста, який раніше визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень після звинувачення Мюллера.

У другий деньрозгляду справи Манафорта прокурори допитали свідків. Вони розповіли, що Манафорт протягом п'яти років купив у них костюми на більш ніж $929 тис. і заплатив за них з іноземних банківських рахунків.

Як повідомляв УНІАН, Полу Манафорту, колишньому піарникові Віктора Януковича та екс-керівника виборчого штабу Трампа, у США висунуті 12 звинувачень. Головні - змова проти Сполучених Штатів, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та брехливі свідчення. За все це Манафорту може загрожувати до 80 років в'язниці.