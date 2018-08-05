Невідоме угруповання «Фланелеві солдати» взяла на себе відповідальність за замах на Мадуро

Раніше Мадуро заявив, що за замахом стоять праві сили Колумбії на чолі з президентом цієї країни Хуаном Мануелем Сантосом.

Відповідальність за замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро взяло на себе досі невідоме угруповання «Фланелеві солдати» («Soldados de Franela»).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Підтримувати уряд, який забув конституцію і обурливо використовує держслужбу для власного збагачення - це образа військової честі», - йдеться в заяві руху, поширеній у неділю, 5 серпня, в соціальних мережах.

У суботу, 4 серпня, офіційний представник уряду Хорхе Родрігес заявив, що президент Венесуели залишився неушкодженим після вибухів кількох дронів під час військового параду в столиці країни Каракасі.

«Це був замах особисто на президента Мадуро», - зазначив Родрігес.

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Вибухи пролунали під час промови, яку Мадуро виголошував перед військовослужбовцями. Семеро людей дістали поранення. За словами Родрігеса, під час замаху використовувались начинені вибухівкою дрони.

Через кілька годин після вибухів Мадуро виступив із заявою, в якій заявив, що за замахом стоять праві сили Колумбії на чолі з президентом цієї країни Хуаном Мануелем Сантосом. У Каракасі тим часом майже одразу відбулися затримання осіб, звинувачених у причетності до замаху.

Тим часом уряд Колумбії відкинув свою причетність до замаху, про яку заявив Мадуро. Це звинувачення «є абсолютно необґрунтованим», заявив представник колумбійського уряду.

У травні Мадуро склав присягу на новий президентський термін. Напередодні виборів багато представників опозиції було відсторонено від участі в них, ув'язнено або втекли з країни. Головний опозиційний альянс Венесуели MUD бойкотував голосування, активність виборців була нижчою за 50 відсотків. Ряд держав Латинської Америки не визнали результати голосування. США посилили санкції проти уряду в Каракасі.

Мадуро звинувачують у прагненні знищити демократію у Венесуелі. Після багатомісячних масових протестів у 2017 році, під час яких загинули 125 осіб, Мадуро через установчі збори де-факто позбавив повноважень парламенту, де опозиція мала більшість. Венесуела переживає також глибоку економічну кризу, в країні не вистачає продовольства, медикаментів і предметів першої необхідності.