Більше половини німців бояться, що їх країну втягнуть у військовий конфлікт
Більше половини громадян Німеччини, а саме 54 %, побоюються, що їх країна опиниться втягнутою у військові конфлікти.
Про це заявив керівник Інституту соціологічних досліджень в Алленсбасі Ренате Кьохер у своїй статті для газети Wirtschaftswoche, передає Deutsche Welle.
Читайте такожНімецький політолог: Підтримка політики Путіна в Німеччині за останні місяці зменшилася
"Криза навколо України, дестабілізація становища в багатьох регіонах світу, загроза терористичних угруповань, вплинули на свідомість німців і посилили їх відчуття небезпеки", - розповідає Ренате Кьохер про дослідження свого інституту.
Представників старшого покоління Німеччини також турбує зростаюча кількість злочинів у країні. Кожен другий респондент побоюється, що в пенсійному віці не зможе зберегти досягнутий рівень якості життя.
Як повідомляв УНІАН, 61% німців підтримують жорстку політику Німеччини щодо Росії, але при цьому лише чверть опитаних німців готові підтримати вступ України до НАТО.