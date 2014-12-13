Більше половини німців бояться, що їх країну втягнуть у військовий конфлікт

Про це заявив керівник Інституту соціологічних досліджень в Алленсбасі Ренате Кьохер у своїй статті для газети Wirtschaftswoche, передає Deutsche Welle.

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"Криза навколо України, дестабілізація становища в багатьох регіонах світу, загроза терористичних угруповань, вплинули на свідомість німців і посилили їх відчуття небезпеки", - розповідає Ренате Кьохер про дослідження свого інституту.

Представників старшого покоління Німеччини також турбує зростаюча кількість злочинів у країні. Кожен другий респондент побоюється, що в пенсійному віці не зможе зберегти досягнутий рівень якості життя.

Як повідомляв УНІАН, 61% німців підтримують жорстку політику Німеччини щодо Росії, але при цьому лише чверть опитаних німців готові підтримати вступ України до НАТО.