Пентагон виділив $800 мільйонів на підводні безпілотні апарати

Безпілотні системи та робототехніка - ключові технологічні сфери, що дозволяють Сполученим Штатам протистояти цілій низці загроз.

Міністерство оборони США виділило $800 млн на програму з розробки та виробництва безпілотних підводних самохідних апаратів, розділивши гроші між компаніями 23.

Читайте такожСША домовилися про продаж військової техніки Кувейту і Бахрейну на $110 мільйонів

За даними газети Stars and Stripes, яка повідомила про це, програма розрахована на період до кінця липня 2023 року, передає kommersant.ru. Як зазначають експерти газети, контракт підкреслює інтерес міністерства до розробки і створення різного роду безпілотних систем. За даними Міжнародної асоціації безпілотних самохідних систем, на 2019 фінансовий рік міністерствозапросило на подібні розробки $9,6 млрд. Це на 28% більше, ніж роком раніше.

Газета наводить слова президента асоціації Брайана Уїнна про те, що безпілотні системи та робототехніка - ключові технологічні сфери, що дозволяють Сполученим Штатам протистояти цілій низці загроз. Найбільш активно в останні три роки на безпілотники витрачається військово-морський флот. Майже половина всіх проектів у цій сфері, незалежно від того, морські, наземні або повітряні, здійснюються на замовлення американських ВМС.