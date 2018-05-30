У Білорусі на хабарі у $200 тисяч затримали помічника Лукашенка

Підозрюваного помістили в СІЗО, він дає зізнавальні свідчення.

Співробітники КДБ Білорусі затримали при отриманні хабара у 200 тисяч доларів помічника Президента Білорусі – інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейка.

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Як стверджується на сайті КДБ, оперативно-розшукові заходи були проведені за дорученням глави держави.

«До поля зору оперативних підрозділів С. В. Ровнейко потрапив більше року тому у зв'язку з інформацією про неодноразові факти отримання хабарів від різних осіб за вирішення питань, що входять до його компетенції. З санкції Глави держави проведено оперативно-розшукові заходи щодо документування протиправної діяльності посадової особи. При отриманні чергового хабара він затриманий з грошима в руках», – наголошується в повідомленні.

КДБ Білорусі відкрив стосовно затриманого кримінальну справу за частиною 3 статті 430 КК РБ Білорусь, санкція якої передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

Підозрюваного помістили в СІЗО, він дає зізнавальні свідчення.

Раніше Верховний суд Білорусі засудив до восьми років позбавлення волі затриманого 25 жовтня 2017 року власного кореспондента «UA: Українське радіо», колишнього власного кореспондента УНІАН у Мінську, громадянина України Павла Шаройка.