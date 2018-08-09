Священик назвав умову канонізації Путіна: заговорив про смерть президента РФ

У Росії часто пишуть ікони президента РФ.

Православний священик Георгій Коваленко назвав головну умову канонізації президента Росії Володимира Путіна.

Під час чату на «Главреді» ректору Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, православного священика, громадського діяча, філософа, богослова, блогеру, протоієрею Георгію Коваленку поставили цікаве питання.

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Один з читачів поцікавився, як можна ставитися до того, що президент РФ Володимир Путін у Росії зарахований до лику святих, пишуться його ікони, які, якщо вірити повідомленням, навіть періодично мироточать (якраз перед виборами).

Відповідь була короткою і по суті. "Я вперше чую про канонізацію Путіна. Нічого, крім усмішки і бажання поставити діагноз, ця інформація у мене не викликає. Однак мені згадалося визначення з релігієзнавчого словника початку 90-х, над яким ми тоді довго сміялися через кострубатість формулювання. Там у статті про канонізацію йшлося дослівно: "основна умова канонізації — смерть кандидата", – пояснив протоієрей Георгій.

Раніше у Росії секта повідомила про диво з іконою Путіна: вона нібито замироточила перед виборами.