На Сицилії гангстери і медсестра ламали людям ноги заради страхових виплат

Завдані травми повинні були переконати страховиків, що жертви потрапили в ДТП.

Члени сицилійської мафії скидали 25-кілограмові чавунні гирі на руки і ноги наркоманів, алкоголіків і інших уразливих людей, щоб отримати страхові виплати.

Жертви, які зверталися до страховиків із завданими каліцтвами, говорили, що нібито потрапили у автомобільну аварію. У поліції Сицилії кажуть, що таким чином бандити отримали сотні тисяч євро, пише The Guardian.

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За участь у «схемі» з отримання легких грошей арештували 11 людей. Серед підозрюваних - медсестра клініки Палермо. Вона виносила анестезію з роботи, яку потім мафіозі давали людям перед тим, як зламати ноги і руки. За даними прокуратури, гирі, схожі на ті, які використовують у спортзалах, умисне кидали на кінцівки жертв, затиснутих між бетонними блоками. Інколи бандити використовували лід, щоб кінцівки оніміли перед тим, як їх зламають.

Знущання відбувалися в приватних будинках чи складах. Тож поліцейські електронні засоби спостереження зафіксували крики жертв. Також вдалося перехопити і записати розмови гангстерів про те, що у лікарнях Палермо у них є співучасники. Під час однієї з перехоплених розмов один підозрюваний сказав іншому, що на наступний день буде потрібна карета швидкої допомоги і інвалідний візок. Після того, як кінцівки були вже зламані, людей везли в лікарню, де за них бралися співучасники мафії.

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За словами начальника оперативного підрозділу поліції Палермо Рудольфо Руперті, мафіозі ходили на залізничний вокзал Палермо і «вербували» там наркоманів, алкоголіків, людей з психічними розладами і просто бідняків, яким гостро були потрібні гроші.

«Їх заманювали міражем про купу грошей», - сказав Руперті.

Щоправда, люди, які погодилися брати участь у схемі і яким ламали руки й ноги, зрештою отримували кілька сотень євро від бандитів. В цей час мафіозі на них нажилися на сотні тисяч євро.

«Вони були водночас співучасниками і жертвами», - сказав Руперті.