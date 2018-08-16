Обвал мосту в Італії: кількість загиблих зросла до 39, близько 20 осіб розшукують

Згідно з повідомленням влади, 16 осіб травмовано, в тому числі 9 перебувають у критичному стані.

В Італії кількість загиблих в результаті обвалу магістрального мосту в місті Генуя зросла до 39 осіб, ще 10-20 людей перебувають у розшуку.

Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на регіональну владу Лігурії.

Кількість загиблих ще може зрости, тому що багато людей вважаються зниклими безвісти. Згідно з повідомленням влади, 16 осіб травмовано, в тому числі 9 перебувають у критичному стані. Серед жертв є троє дітей, а також є іноземці - четверо французів та двоє албанців.

Команди рятувальників продовжують здійснювати пошуки людей у завалах.

Головний прокурор Генуї Франческо Коцці повідомив, що не припиняються пошукові операції ще від 10 до 20 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на півночі Італії в місті Генуя сталося обвалення магістрального мосту Моранді, довжина якого перевищує 1 км, висота - 90 метрів. Міст було споруджено в 1960-х роках на заході від центру Генуї.

Причиною обвалу могло стати ослаблення несучих конструкцій. Під час обвалення на мосту було 30-35 автомобілів і три вантажівки.