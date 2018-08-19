КНДР погодилася на інспекцію ICAO щодо безпеки польотів цивільної авіації

В травні 2017 року, згідно із заявами ICAO, Північна Корея пообіцяла припинити дії, здатні завдати шкоди польотам цивільної авіації.

Північна Корея погодилася допустити експертів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) до проведення повітряної перевірки об’єктів у КНДР.

Йдеться про гарантії, що міжнародне авіасполучення не пролягає над територіями північнокорейських ракетних полігонів, повідомиляє Радіо Свобода з посиланням на штаб-квартиру ICAO в Монреалі (Канада).

Офіційний представник Північнокорейської адміністрації ICAO заявив у травні цього року, під час візиту інспекторів з Монреалю, що такі гарантії надаються, зазначає японське агентство Kyodo News.

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Міжнародна організація цивільної авіації, яка охоплює 192 держави, планує в 2019 році перевірити, які конкретні заходи вживає влада КНДР для моніторингу неоголошених ракетних пусків та інформування про це міжнародну спільноту цивільної авіації.

В травні 2017 року, згідно із заявами ICAO, Північна Корея пообіцяла припинити дії, здатні завдати шкоди польотам цивільної авіації. До таких дій відносяться, зокрема, випробування ракет великого радіусу дії. Пхеньян обіцяє завчасно попереджати про подібні випробування.

В минулому році Пхеньян здійснив численні ракетні випробування, що серйозно загрожувало літакам, які пролітали над цим регіоном, зазначається в повідомленні японського агентства Kyodo News. Так, наприкінці липня минулого року маршрут літака авіакомпанії Air France, що прямував з Токіо до Парижа, пролягав через район в Японському морі, куди кількома хвилинами раніше впала балістична ракета.